بريدة 15 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 11 أكتوبر 2022 م واسدشن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم رئيس مجلس أمناء جائزة القصيم للتميز والإبداع , بمكتب سموه اليوم، جائزة القصيم للتميز والإبداع في دورتها الثالثة، بحضور وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبد الرحمن الوزان وعدد من أعضاء المجلس.وأكد سموه أهمية جائزة القصيم للتميّز والإبداع التي تسعى إلى تحقيق التنافسية وتطوير الأداء في المؤسسات الحكومية والأهلية وغير الربحية، ليس على مستوى المنطقة بل على مستوى المملكة وتشجيع وتكريم المتميزين والمبدعين من المؤسسات والأفراد، والتحصين الوقائي للمجتمع ضد التيارات الفكرية المشبوهة، وتعزيز روح الابتكار والإبداع ونشر ثقافة التميّز، مشيرا إلى أن مستهدفات الجائزة تأتي وفقا لرؤية المملكة 2030.وأضاف أن الجائزة تتضمن 7 فروع في التميز المؤسسي والتميز في البحث والابتكار وتنمية الاعتدال ونشر الوسطية والتميز في الريادة الرقمية والتميز في ريادة الأعمال والصناعة والتميز الثقافي والإعلامي، والتميز الوطني، بالإضافة إلى جائزة القدوة الحسنة والتي تنمح بترشيح من مجلس أمناء الجائزة تقديرا لإسهاماتها وجهودها الكبيرة في خدمة الوطن وفقا للمعايير والضوابط المحددة من قبل مجلس أمناء الجائزة.واستمع سموه إلى شرح من وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان إلى الجهود المبذولة من فريق عمل الجائزة، لبدء الجائزة أعمالها واستقبال الترشح لها من الجهات الحكومية والأهلية والأفراد، حيث استعرض الاجتماع التعريف بالجائزة، وفروعها ومساراتها، ومهام اللجنة التنفيذية، بالإضافة إلى استعراض خطة الجائزة ومراحلها في دورتها الثالثة.// انتهى //14:39ت م0102