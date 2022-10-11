الرياض 15 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 11 أكتوبر 2022 م واسنفّذ المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية العديد من الفعاليات التوعوية والعلمية في عدد من مناطق المملكة تزامنًا مع اليوم العالمي للصحة النفسية 2022, وذلك إيمانًا من المركز بأهمية الصحة النفسية وتحت شعار هذا العام الصحة النفسية ضرورة عالمية.واشتملت الفعاليات على تنظيم ملتقى تعزيز الصحة النفسية بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية لتسليط الضوء على تعزيز الصحة النفسية وتطبيقاتها، وأهمية رفع جودة حياة الأفراد، والتقليل من الوصمة المجتمعية للمرض النفسي وأهمية برامج الدعم النفسي بالإضافة إلى ردم الفجوة في خدمات الصحة النفسية.وتناولت محاور الملتقى التعريف بتعزيز الصحة النفسية ومحدداتها، وعوامل الخطورة في الصحة النفسية، كذلك أحدث التجارب المحلية والعالمية بمجال تعزيز الصحة النفسية ومؤشراتها بحضور المختصين من أطباء وأخصائيين وباحثين وأكاديميين في مجالات الصحة النفسية والصحة العامة.كما أطلق المركز بالتعاون مع المركز الوطني للتعليم الإلكتروني بالتعاون مبادرة التعليم الإلكتروني لتعزيز الصحة النفسية عبر المنصة الوطنية للتعليم الإلكتروني FutureX والتي تهدف المبادرة إلى تنمية القدرات البشرية بمجالات متنوعة، في مسارات تعليمية مرنة يخضع من خلالها المتعلم للتدريب المكثف بالتعليم الإلكتروني لمدة 3 أشهر في منظومة المنصة، والتي تركز على عدة مسارات تعلم مرن منها: التدريب على مهارات الحياة، التعامل مع الضغوط، المعافاة والصحة النفسية، المساعدة النفسية الأولية، الصحة النفسية في بيئة العمل، كما تمنح المبادرة 1000 رخصة تعليمية تتيح للمتعلمين التعلم في 25 مقررًا تعليميًا متنوعًا، مقدمة من أفضل المنصات التعليمية الرائدة عالميًا، بهدف إتاحة الوصول إلى تعليم إلكتروني موثوق يسهم في تنمية مهارات الفرد الأساسية ومهارات المستقبل.وركّز المركز في فعالياته لهذا العام على الجانب الرياضي وأهميته في تعزيز الصحة النفسية بالتعاون مع مجموعة مشاة الرياض ومجموعة مسار للدراجات الهوائية في عدة مواقع بمدينة الرياض وبمشاركة أكثر من 300 متطوع حاملين شعار اليوم العالمي للصحة النفسية لهذا العام الصحة النفسية ضرورة عالمية، بالإضافة إلى تنظيم دورة مفاهيم الصحة النفسية بمستشفى الملك عبدالعزيز بجدة بحضور 120 مشاركًا بالإضافة إلى 8 محاضرات توعوية حول تعزيز الصحة النفسية في بيئة العمل إلى جانب إقامة 26 معرضًا توعويًا لدى عدد من الجهات الحكومية والخاصة.يذكر أن المركز ينظّم كل عام فعاليات اليوم العالمي للصحة النفسية، ويسعى من خلال هذه الفعاليات إلى إبراز جوانب تعزيز الصحة النفسية وضرورة تعامل أفراد المجتمع معها بوعي كافٍ يسهم في إيصالهم إلى جودة حياة متميزة بعيدًا عن الاضطرابات النفسية الضارة.// انتهى //14:40ت م0103