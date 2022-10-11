دبي 15 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 11 أكتوبر 2022 م واستستعرض الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" خلال مشاركتها في معرض جيتكس 2022 المقام في دبي ، تجربتها في التحول الرقمي وتحقيق ريادة الابتكار والاستثمار الأمثل وتحقيق التفوق التقني، بما يدعم فرص الاستثمار بالقطاع الصناعي، اتساقًا مع إستراتيجيتها لتمكين الصناعة والإسهام في زيادة المحتوى المحلي، وتماشيًا مع رؤية المملكة 2030.وحرصت "مدن" على جذب التقنيات الحديثة لمدنها الصناعية، في ظل اقتصاد عالمي متعدد الآفاق والإمكانات الكبيرة التي وفرتها التكنولوجيا الجديدة، ومن أهمها الثورة الصناعية الرابعة التي تنطوي على مزايا تنافسية كبيرة، وفي إطار المبادرات المسندة إليها في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب".ونجح 58 مصنعًا بـ "مدن" مؤخرًا في التقييم على مؤشر "SIRI" الدولي لقياس مستوى تبني المنشآت لتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، في إطار مبادرتها النوعية برنامج الإنتاجية الوطني الذي أطلقته لمساعدة المنشآت الصناعية للوصول إلى أعلى معدلات الكفاءة الإنتاجية، عبر وضع خطط تحول لتطبيق مبادئ التميز التشغيلي، وتبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة على 100 مصنع قائم، لتصبح نموذجًا لباقي المصنعين؛ وذلك بالشراكة مع صندوق التنمية الصناعية السعودي، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.// انتهى //14:40ت م0105