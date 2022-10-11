الرياض 15 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 11 أكتوبر 2022 م واسالتقى وفد لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الإسبانية برئاسة الأستاذ عساف بن سالم أبوثنين، المدير العام لإدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية الإسبانية خوان فييار، في مقر الوزارة بالعاصمة مدريد، وذلك في إطار زيارته الرسمية الحالية التي تقوم بها لجنة الصداقة إلى مملكة إسبانيا.وأكد أبو ثنين خلال اللقاء على العلاقات التاريخية والعميقة التي تجمع البلدين الصديقين، مبديًا اهتمام مجلس الشورى بتنمية وتعزيز الروابط بين لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الإسبانية وبين البرلمان الإسباني بغرفتيه.وتطرق اللقاء إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك وعلاقات التعاون الوثيقة بين البلدين الصديقين والفرص الواعدة لتعزيزها في شتى المجالات.وفي إطار زيارته الرسمية قام وفد لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الإسبانية بزيارة إلى مؤسسة البيت العربي التابع لوزارة الخارجية الإسبانية في العاصمة مدريد.وكان في استقبال الوفد المديرة التنفيذية للمؤسسة إيرين لوزانو دومينغو التي رحبت بالوفد ثم أطلعتهم على نشاط المؤسسة الذي تمارسه ودورها في تعزيز العلاقات العربية الإسبانية، والتبادل المعرفي والأفكار المشتركة.وأكدت دومينغو على أن الدور المهم الذي تلعبه المؤسسة في مجال الدبلوماسية البرلمانية بالتعاون مع الممثليات الدولية الموجودة في إسبانيا.وفي سياقٍ متصل، التقى وفد لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الإسبانية في مقر مؤسسة البيت العربي في العاصمة الإسبانية مدريد الممثل عن المعهد الملكي للدراسات الدولية والإستراتيجية Elcano الدكتور هيثم أميرة.وفي مستهل اللقاء أطلع وفد مجلس الشورى دور المعهد في تحليل النظرة الدولية وتقييم كيفية تأثير التحولات العالمية الكبرى، ويهدف إلى تقديم الأفكار التي تعزز وتقوي الاستدامة ، والسلام والأمن الدوليين.بعد ذلك، طرح أعضاء وفد لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الإسبانية عددًا من الأسئلة المتعلقة بالدراسات الدولية والأوروبية تجاه القضايا الدولية الراهنة.ومن جانبٍ آخر، زار وفد لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الإسبانية بمجلس الشورى، مقر جامعة IE Business School بالعاصمة الإسبانية مدريد، الذي كان في استقباله نائب عميد الجامعة للشؤون العامة أنجل ألونسو.‏واستمع وفد مجلس الشورى من مسؤولي الجامعة شرحًا وافيًا عن البحث والأنشطة المهنية التي تقوم بها الجامعة، كما تناولت الزيارة التباحث حول سبل تعزيز التعاون العلمي والأكاديمي القائم بين البلدين الصديقين.وفي ختام الزيارة قام رئيس لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الإسبانية والوفد المرافق له بجولة داخل مقر الجامعة اطلع خلالها على قاعات الجامعة ومرافقها التعليمية.حضر اللقاءات سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة إسبانيا عزام بن عبدالكريم القين، كما مثل وفد مجلس الشورى أعضاء مجلس الشورى أعضاء اللجنة وهم: الدكتور سليمان بن علي الفيفي، والدكتورة سلطانة بنت عبدالمصلح البديوي، والدكتورة عائشة بنت حسن زكري، والأستاذ عبدالله بن أحمد آل طاوي، والأستاذ عطا بن حمود السبيتي، والأستاذ محمد بن سعد الفراج.// انتهى //14:53ت م0107