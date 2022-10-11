جدة 15 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 11 أكتوبر 2022 م واسوقّعت جامعة الملك عبدالعزيز اليوم، مذكرة تفاهم مع المركز السعودي للاعتماد، لتعزيز التعاون المشترك، وتبادل الخبرات، واعتماد المعامل والمختبرات لدى الجامعة، من أجل تحقيق المنافع المشتركة، وذلك بمقر الجامعة الرئيس.ومَثلت الجامعة في الاتفاقية رئيس الجامعة بالإنابة الدكتورة هناء بنت عبدالله النعيم، فيما مثّل جانب المركز السعودي للاعتماد المدير التنفيذي الدكتور عادل بن عبدالرحمن القعيد، بحضور وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور أمين بن يوسف نعمان، وعميد عمادة الجودة والاعتماد الأكاديمي الدكتور حامد بن عبدالرؤوف صالح.وأفادت رئيس الجامعة بالإنابة، أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي ضمن إطار تفعيل سبل التعاون والتواصل، إيمانًا بأن التعاون الفعّال نحو تحقيق المنافع المتبادلة يُعد مسؤولية وطنية، تتضافر فيها جهود الجميع من أجل تطوير وتنمية الإنسان والمجتمع، وتحقيق رؤية الوطن للوصول إلى مجتمع معرفي وعلمي منتج.من جانبه أكد المدير التنفيذي للاعتماد السعودي حرص المركز على مد جسور التعاون والتكامل مع جميع الجهات ذات العلاقة، لدعم أعمال المركز وتمكينه من تأدية مهامه، وتحقيق رسالته الوطنية بكفاءة ومهنية عاليتين.// انتهى //15:03ت م0108