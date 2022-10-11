الرياض 15 ربيع الأول1444 هـ الموافق 11 أكتوبر 2022 م واسسجلت الموانئ السعودية ارتفاعًا في أعداد حاويات المناولة خلال شهر سبتمبر لعام 2022م بنسبة زيادة بلغت 9.20% لتصل إلى 657,420 حاوية مقابل 602,033 حاوية خلال شهر سبتمبر من العام الماضي.وبلغت حاويات المناولة الصادرة 266,654 حاوية بزيادة 12.48% عن شهر سبتمبر لعام 2021م الذي حقق 218,524 حاوية، وشهدت الحاويات الواردة ارتفاعًا نسبته 6.74% لتصل إلى 203 آلاف حاوية مقابل 188,228 حاوية في العام الماضي، كما سجلت حاويات المسافنة ارتفاعًا نسبته 8.59% لتصل إلى 271,690 حاوية مقابل 250,200 حاوية في الفترة المماثلة من عام 2021م.ويأتي ذلك نتيجة للمبادرات التي أطلقتها الهيئة العامة للموانئ "موانئ" بهدف تطوير القطاع البحري، وتحسين الكفاءة التشغيلية وتطوير البيئة التنظيمية والتشريعية بإعادة هندسة الإجراءات، وتعزيز الشراكات الفاعلة مع القطاع الخاص، من خلال زيادة الخطوط الملاحية وإنشاء مناطق لوجستية متكاملة، وإطلاق مبادرة الموانئ الذكية التي تستهدف أتمتة العمليات وتحسين تجربة العميل باستخدام أحدث التقنيات، تماشيًا مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية لإحداث تحولٍ نوعي يُرسخ مكانة المملكة بوصفها مركزًا لوجستيًا عالميًا ومحور ربط بين القارات الثلاث.وحققت البضائع المناولة في سبتمبر لعام 2022م ارتفاعًا نسبته 3.20% لتصل إلى 25,678,865 طنًّا مقابل 24,882,022 طنًّا في نفس الفترة من العام الماضي، حيث ناولت الموانئ السعودية 873,986 طنًّا بضائع عامة بزيادة 64.83% عن شهر سبتمبر لعام 2021 الذي سجل 530,227 طنًّا، وشهدت البضائع السائبة الصلبة زيادة بنسبة 23.02% لتصل إلى 4,611,263 طنًّا مقابل 3,748,393 طنًّا في العام الماضي، بينما سجلت البضائع السائبة السائلة انخفاضًا بنسبة 4.43% لتصل إلى 13,388,106 أطنان مقابل 14,009,399 طنًّا في الفترة المقابلة من العام السابق.وشهدت الموانئ السعودية نشاطًا في الحركة الملاحية، حيث سجلت أعداد السفن زيادة نسبتها 20.08% لتصل إلى 1,256 سفينة مقابل 1,046 سفينة في شهر سبتمبر 2021م، وحققت السيارات الواردة ارتفاعًا لتصل إلى 69,328 سيارة بزيادة 22.35% عن الشهر المقابل لعام 2021 الذي سجل 56,665 سيارة.وفي سبيل تعزيز الأمن الغذائي وتلبية احتياجات السوق المحلية، بلغت أطنان المواد الغذائية 2,142,671 طنًّا بزيادة 20.80% مقارنة بـ 1,773,668 طنًّا في شهر سبتمبر لعام 2021م، وسجلت الماشية تفريغ 63,241 رأس ماشية، كما استقبلت الموانئ السعودية خلال شهر سبتمبر 2022م نحو 53,977 راكبًا.يُذكر أن المبادرات التي أطلقتها الهيئة العامة للموانئ، بعدد 17 مبادرة، بالتزامن مع التبعات العالمية جراء جائحة كورونا أسهمت في دعم المستفيدين من خدمات النقل البحري، ورفع مستوى جودة الخدمات المُقدمة للشركات التجارية والوكلاء الملاحيين، الأمر الذي أسهم في تحقيق أرقامٍ قياسية في إجمالي مناولة الحاويات والبضائع بالموانئ السعودية منذ بداية العام 2022م حتى نهاية شهر سبتمبر.// انتهى //15:51ت م0124