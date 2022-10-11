الرياض 15 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 11 أكتوبر 2022 م واسزار وفد من البنك المركزي السعودي، المركز الوطني للعمليات الأمنية ممثلًا في مركز العمليات الأمنية الموحدة (911) بمنطقة الرياض.واطلع الوفد على أقسام المركز والتقنيات المتطورة المستخدمة لتحقيق التنسيق والتكامل بين جميع الجهات الأمنية والخدمية، بما يضمن سرعة ودقة الاستجابة للبلاغات المختلفة التي يستقبلها، كما استمعوا إلى شرح عن مهام المركز المختلفة وأدواره في تقديم الخدمات الأمنية والطارئة للمواطنين والمقيمين والزائرين كافة.يذكر أن مراكز العمليات الأمنية الموحدة (911) تأتي كأحد أهم مشاريع مبادرات وزارة الداخلية التي تنفذها بالتعاون مع برنامج جودة الحياة أحد برامج رؤية المملكة 2030، وتخدم مناطق الرياض ومكة المكرمة والشرقية.// انتهى //15:51ت م0125