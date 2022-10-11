الرياض 15 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 11 أكتوبر 2022 م واسنفذت أمانة منطقة الرياض 110,436 جولة لأعمال الإصحاح البيئي والمكافحة الحشرية منذ بداية العام الحالي 2022 حتى نهاية الربع الثالث منه.وأكدت الأمانة استمرارها في جولاتها للحفاظ على مدينة صحية وخالية من الأوبئة وفق إستراتيجية متكاملة تغطي أنحاء العاصمةكافة.وأوضحت في تقريرها الإحصائي الذي يغطي فترة "9"، أن فرقها حققت أعلى جولاتها خلال شهر يوليو بعدد 12,772 جولة للإصحاح البيئي والمكافحة الحشرية، يليه أغسطس بـ12524، ثم يناير بـ12,471 جولة، في حين سجل شهر فبراير الأقل بعدد 11,283 جولة.وأضافت أنها نفذت خلال أبريل 12,075 جولة، وفي مايو 12,471، وفي يونيو 12,360، إلى جانب 12,009 جولات رقابية في شهر سبتمبر، ضمن أعمال الإصحاح البيئي والمكافحة الحشرية.ويأتي استمرار تنفيذ جولات الإصحاح البيئي في إطار اهتمام أمانة منطقة الرياض لجعل المدينة صحية وآمنة، ولتوفير الحماية اللازمة للسكان والزوار أثناء تنقلهم في مختلف أرجاء العاصمة.// انتهى //15:55ت م0127