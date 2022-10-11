كراكوف 15 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 11 أكتوبر 2022 م واسافتتح صاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، اليوم المعرضَ المصاحب لبرنامج الاحتفال بالذكرى الـ90 لزيارة الملك فيصل لبولندا عام 1932م ، والذي يُقام بالتعاون بين مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية وجامعة ياجيلونسكي في كراكوف، بحضور البروفيسور ياتسيك بوبيل، رئيس جامعة ياجيلونسكي، ولفيف من المسؤولين والدبلوماسيين والمفكرين والمتخصصين في مجالات الثقافة والفنون والإعلام .ويكتسب المعرض أهمية كونه يوثق بالصور زيارة الملك فيصل التاريخية لجمهورية بولندا في 27 مايو 1932م، واستقباله من قبل المارشال يوزف بيوسوتسكي والرئيس إغناتسي موشتيتسكي، بالإضافة إلى عددٍ من الصور الأخرى التي تؤكد عمق العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية بولندا .وفي كلمته الترحيبية التي قدمها خلال المؤتمر المصاحب للمعرض، أعرب البروفيسور ياتسيك بوبيل، رئيس جامعة ياجيلونسكي في كراكوف عن عمق العلاقات الثنائية بين الجمهورية البولندية والمملكة العربية السعودية، مؤكدًا أن تلك العلاقات جعلت من بولندا أحد الشركاء التجاريين الرئيسين للمملكة العربية السعودية .من جانبه أكد صاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل في كلمته الافتتاحية، أن المملكة العربية السعودية تشترك مع جمهورية بولندا في الرغبة الصادقة في تطوير العلاقات بين البلدين، وتعزيز الجهود المشتركة لتحقيق النمو والازدهار لشعبي البلدين، وللأُمَّتيْنِ العربية والأوربية، وقال سموه " إن أعظم مهام المراكز المعنية بالبحث والفكر والثقافة أن تجعل العالم مكانًا رحبًا لحياة كريمة مفعمة بالأمل للجميع " .ودعا سموه إلى تضافر الجهود بين معهد الاستشراق في جامعة ياجيلونسكي ومركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، وكذلك مراكز البحوث والجامعات والهيئات البحثية في كل من المملكة وبولندا؛ من أجل تعزيز التبادل المعرفي والارتقاء بالبحث العلمي في المراكز ويحقق الأهداف البحثية بالبلدين، مؤكدًا أن مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية يمد يده مُرحِّبًا بالتعاون مع أقسام الدراسات العربية في الجامعات البولندية لتقديم العون المطلوب، وأن المسؤولين في الجانبين تقع عليهم مسؤولية التنسيق والتنفيذ الفعليّ للتكامل الثقافي المنشود .وتحدث خلال المؤتمر كل من البروفيسور عبدالله الربيعة، وسفير المملكة العربية السعودية في بولندا سعد بن صالح الصالح، والبروفيسور هزاع بن بكر بن ملوح القحطاني، عضو مجلس الشورى السعودي ورئيس لجنة الصداقة البرلمانية السعودية البولندية، والبروفيسورة باربارا ميخالاك بيكولسكا، مديرة معهد الدراسات العربية بجامعة ياجيلونسكي، واخْتُتِمَ البرنامج بكلمة ألقاها الأستاذ أسامة السنوسي السفير السابق للمملكة في وارسو .وقد وقعت مذكرة تعاون بين مركز الملك فيصل ومكتبة ياجيلونسكي. مثَّل الطرفين في توقيع المذكرة مساعد الأمين العام لمركز الملك فيصل إبراهيم الدغيثر، ومدير مكتبة ياجيلونسكي البروفيسور ريميغيوس سابا .وتهدف المذكرة لتعزيز التعاون بين الطرفين لتقديم الخدمات البحثية والاستشارية، وتبادل الخبرات في المجالات المتعلقة بأنشطة الطرفين والخبرات الأكاديمية والعملية في مجال المكتبات من حيث الفهرسة والتصنيف، وطرق حفظ المقتنيات وتوثيقها، والمساهمة في نقل المعرفة الفنية والمهنية .// انتهى //15:59ت م0128