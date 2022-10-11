الرياض 15 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 11 أكتوبر 2022 م واسيستضيف موسم الدرعية 2022 فعاليات منافسات الجولة الأخيرة لنهائيات بطولة لونجين لأبطال قفز الحواجز خلال الفترة من 20 إلى 22 أكتوبر الجاري، بوصفها أولى فعاليات الموسم في نسخته الثانية.وتعد بطولة لونجين لأبطال قفز الحواجز من أشهر البطولات العالمية المنتظرة التي تستضيفها المملكة لأول مرة، كما تعد حدثًا سنويًا لمحبي رياضة قفز الحواجز بمشاركة ألمع النجوم العالميين يتقدمهم البريطاني بنماهر والسويدي هنريك فون إيكرمان والبلجيكي بيتر ديفوس وأشهر الجياد العالمية المشاركة، ولن تقتصر المشاركة على الفرسان الأجانب، بل ستشهد الجولة الختامية مشاركة الفرسان السعوديين منهم عبدالله شربتلي وعبدالرحمن الراجحي ومشاري الحربي وخالد المبطي.وأكد صاحب السمو الأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للفروسية أن استضافة هذا الحدث الفروسي الضخم والمتابع على مستوى العالم يأتي بفضل الدعم غير المحدود الذي يحظى به القطاع الرياضي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد -حفظهما الله-، وبمتابعة من سمو وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية.وقال الأمير عبدالله بن فهد: “سعداء باستضافة الحدث الأكبر والأشهر عالميًا في قفز الحواجز التي يشاركف يها أشهر الفرسان في العالم والاتحاد السعودي للفروسية استثمر هذه البطولة الكبيرة في إضافة أشواط تسمح للفرسان والفارسات في المشاركة.وأضاف سموه: "أتحنا الفرصة لفرساننا وفارساتنا الشباب للمشاركة في المحفل العالمي والاحتكاك بالفرسان العالميين لاكتساب الخبرة والمهارة بما يعود بالنفع على أدائهم في الفترة المقبلة".وأعلنت شركة رياضة الفروسية للفعاليات -الجهة المستضيفة للبطولة التي تعمل تحت مظلة الاتحاد السعودي للفروسية- عن طرح تذاكر البطولة اليوم؛ لإتاحة الفرصة للجمهور المحلي والعالمي لشراء تذاكر الجولة النهائية لبطولة جولات لونجين العالمية لأبطال قفز الحواجز في وقت مبكر عبر موقع موسم الدرعية على الرابط التالي: ‏Diriyahseason.sa.يذكر أن بطولة لونجين لأبطال قفز الحواجز ستكون ضمن فعاليات موسم الدرعية الذي أصبح من أهم الوجهات السياحية والثقافية والترفيهية في المنطقة، وتهدف هيئة الدرعية إلى جذب أكثر من 25 مليون زائر سنويًا لهذه المنطقة التي تحتضن العديد من المتاحف والفنادق والمتاجر والمطاعم، لتكون وجهة عالمية للثقافة والترفيه والاسترخاء والتسوّق والضيافة.// انتهى //16:01ت م0129