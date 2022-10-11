تونس 15 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 11 أكتوبر 2022 م واسأعلن حرس الحدود البحري التونسي اليوم إحباطه لتسع عمليات هجرة غير شرعية تمكن على إثرها من إيقاف 194 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات أفريقية مختلفة.وأفاد بيان لوزارة الدفاع التونسية أنه مراكب المهاجرين غير الشرعيين اعتُرضت خلال نهاية الأسبوع قبالة عدد من المدن الساحلية التونسية وقد كانت في اتجاه الضفة المقابلة من المتوسط، مشيرًا إلى إحالة الموقوفين على الجهات القضائية لاتخاذ التدابير القانونية في شأنهم.// انتهى //16:02ت م0130