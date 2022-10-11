السيح 15 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 11 أكتوبر 2022 م واسدشّن محافظ الخرج مساعد بن عبدالله الماضي، بمدينة السيح اليوم، فعاليات حملة التطعيم ضد مرض الإنفلونزا الموسمية.وأوضح المدير التنفيذي لنطاق الخرج الصحي فهد بن محمد الممخور، أن الحملة تأتي ضمن إطار الحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة، وتعزيزاً للوعي الصحي، والحث على اتباع السلوكيات السليمة، وتستهدف جميع المواطنين والمقيمين، وستشمل جميع منسوبي المراكز الصحية والمستشفيات والإدارات والقطاعات الحكومية في مدينة السيح ومراكز وقرى المحافظة.// انتهى //16:03ت م0131