الرياض 15 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 11 أكتوبر 2022 م واسعُقد في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرياض، اليوم، الحوار السياسي بين الأمانة العامة لمجلس التعاون والاتحاد الأوروبي.وجرى خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، كالوضع في اليمن وليبيا والعراق ومستجدات ملف إيران النووي ودور إيران وأنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة، كما نُوقِشت آخر تطورات الوضع في كل من أفغانستان وأوكرانيا.وأوضح الأمين المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق أن عقد الحوار السياسي يأتي في إطار برنامج العمل المشترك (2022 - 2027)، الذي أقره المجلس الوزاري الخليجي الأوروبي المشترك في فبراير 2022م.// انتهى //16:04ت م0133