القاهرة 15 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 11 أكتوبر 2022 م واسيعقد المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب اجتماعه الـ (87) غدًا بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، برئاسة الجزائر، ومشاركة رؤساء وفود الدول الأعضاء، والأمانة العامة للجامعة العربية.وأفادت الأمانة العامة للجامعة العربية في بيان اليوم، بأن الاجتماع سيناقش في يومين عددًا من الموضوعات المهمة المُدّرجة على جدول أعماله، من بينها التعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، والتعاون مع المنظمات العربية والإقليمية والدولية والاتحادات العربية ذات الصلة، والتقدم المحرز في متابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 العالمية، والخطة التنفيذية للإستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية، واختيار شعار يوم الإسكان العربي لعامي (2024،2023).وأشار البيان إلى أن جدول الأعمال يتضمن أيضًا استعراض أهم التجارب في الدول العربية حول السكن الاجتماعي، وأهم التجارب حول المشاريع الرائدة في الدول العربية في مجال الإسكان والتنمية العمرانية، والتشريعات والقوانين المنَظّمة لقطاع الإسكان والتعمير، ودعم الصومال في مجال تدريب الكوادر بقطاع الإسكان والتعمير، ودعم اليمن في إعادة الإعمار، ودعم فلسطين لتحقيق إسكان مستدام للمواطن الفلسطيني، فضلاً عن عرض الدراسات والتجارب حول إعادة تأهيل المدن المتأثرة بالنزاعات والأراضي العربية الواقعة تحت الاحتلال الإسرائيلي والكوارث الطبيعية.// انتهى //16:07ت م0134