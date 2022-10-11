الرياض 15 ربيع الأول1444 هـ الموافق 11 أكتوبر 2022 م واستواصل اللجنة التنسيقية الدائمة لتطوير قطاع المقاولات جهودها سعيًا لتحقيق 17 هدفًا إستراتيجيًا يخدم قطاع المقاولات.ويشارك في هذه اللجنة مجموعة من الوزارات والهيئات الحكومية ضمّت كلًّا من: (وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ووزارة التجارة، ووزارة المالية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة الاستثمار، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، والهيئة السعودية للمقاولين، والهيئة السعودية للمهندسين).وتعمل اللجنة التنسيقية الدائمة لتطوير قطاع المقاولات برئاسة معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل على تطوير أعمال قطاع المقاولات لتعزيز الاقتصاد الوطني من خلال 20 مبادرة، حيث تسعى الجهات الحكومية لتنفيذها.وتهدف اللّجنة من خلال هذه المبادرات إلى تقليل الخلافات والنزاعات التجارية في القطاع، ورفع قدرات المقاولين والمطورين العقاريين، ورفع الشفافية ومكافحة التستر التجاري في قطاع المقاولات، وتطوير أعمال المقاولين من أعمال فردية إلى عمل مؤسسي، بالإضافة إلى تطوير السياسات لضمان تكافؤ قدرات المقاولين مع المشاريع المطروحة في منافسات عادلة.// انتهى //16:09ت م0135