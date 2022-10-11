دبي 15 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 11 أكتوبر 2022 م واستشارك المديرية العامة للدفاع المدني ضمن جناح وزارة الداخلية المشارك في معرض جيتكس للتقنية 2022 المقام في دبي خلال الفترة من 10 إلى 14 أكتوبر 2022م، بخمسة محاور رئيسة تحت عنوان "عالم أبشر لوطن آمن"، وذلك للمرة الثامنة عبر منصة موحدة تجمع تحت مظلتها الجهات الأمنية والخدمية في الوزارة والهيئة العامة للنقل ووزارة النقل والخدمات اللوجستية.وتشمل مشاركة المديرية عرض أهم الحلول التقنية المبتكرة والمستخدمة في إدارة الأزمات والكوارث وتقديم خدمات تصاريح السلامة، واستعراض أهم تقنياتها، كالمنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ لبث رسائل تحذيرية باستخدام خدمة البث الخلوي، يتم من خلالها بث الرسائل التحذيرية مصحوبة بنغمة مميزة إلى الهواتف المتصلة بشبكات الجوال المتنقلة لتحذير السكان وإبلاغهم بما يجب اتخاذه لسلامتهم وحمايتهم، ومبادرة المنصة الرقمية للإنذار الآلي، وهي منصة تعمل على استقبال البلاغات الصادرة من أجهزة الكشف الذكية عن الحريق (كواشف دخان الحريق), بحيث يتم ربط أنظمة الإنذار الآلي بالمنشآت بالمنصة الرقمية بغرفة عمليات الدفاع المدني ليتم توجيه الفرق لمباشرة الحادث دون أي تدخل بشري في الإبلاغ بهدف تحقيق زمن استجابة أسرع للحوادث.وتشمل مشاركة المديرية العامة للدفاع المدني عرض طائرة الدرون لمباشرة الحوادث الكيميائية والإشعاعية، حيث زودت بنظام المركبات الكيميائية الصناعية ونظام النظائر المشعة تعمل على رصد التسربات وإرسالها لغرفة العمليات لتحديد الإستراتيجية والتكتيك المناسب لمباشرة الحادث.وتأتي مشاركة وزارة الداخلية بخمسة محاور شملت أثر عالم أبشر في تحقيق التحول الرقمي على مستوى وزارة الداخلية، وتعزيز الأمن وتقليل الجريمة بجميع أشكالها، بما في ذلك الجرائم المعلوماتية، وتعزيز السلامة المدنية والمرورية، وخدمات ضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين، إضافة إلى جهود الوزارة في تحقيق التنمية المستدامة، وتهدف إلى إبراز النجاحات والإنجازات التي حققتها وزارة الداخلية في ظل رؤية المملكة 2030م.// انتهى //16:10ت م0136