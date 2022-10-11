الأحساء 15 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 11 أكتوبر 2022 م واسبرعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء , انطلقت في جامعة الملك فيصل , أعمال وجلسات المؤتمر الدولي الأول للطب البيطري "آفاق الطب البيطري في المملكة – التحديات والفرص" والمعرض المصاحب، الذي تنظمه الجمعية الطبية البيطرية, بحضور وكيل محافظة الأحساء معاذ بن إبراهيم الجعفري.وألقى معالي رئيس الجامعة الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي, كلمة عبر الاتصال المرئي , أن هذا المؤتمر يأتي في سياق جهود ومبادرات جامعة الملك فيصل لتحقيق هويتها المؤسسية ومساهمتها العلمية والبحثية في تحقيق الأمن الغذائي والاستدامة البيئية.بدوره أوضح رئيس الجمعية الطبية البيطرية ورئيس اللجنة التنفيذية للمؤتمر الدكتور صلاح الشامي أن المؤتمر يحظى بمشاركة نخبة من العلماء والباحثين من داخل المملكة ومن ثمانية عشرة دولة على مستوى العالم، ويهدف إلى استقطاب الشركات والمؤسسات المحلية والدولية والمختصين والباحثين ورواد الأعمال في مجال الطب البيطري والثروة الحيوانية وإبراز دور الطب البيطري في خطط التنمية، كما يهدف إلى مناقشة العوامل والتحديات التي تؤثر وتهدد قطاع الثروة الحيوانية والصحة العامة في المملكة والتعرف على الحلول المناسبة والعديد من الموضوعات التي تهم الطب البيطري.من جهته أكد مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية المهندس عامر بن علي المطيري, إسهام الوزارة في إنشاء الجمعية الطبية البيطرية السعودية، ودعم وتفعيل أنشطتها وتحقيق أهدافها الإستراتيجية، إلى جانب استمرار منجزات شراكتها الإستراتيجية مع جامعة الملك فيصل في مجال البحث العلمي لتحسين مؤشرات الأمن الغذائي ونظم الاستهلاك، وتقليل الفقد والهدر، والعمل المشترك لتطوير الممارسات الزراعية السليمة.وخلال الحفل قُدم عرضان مرئيان عن الجامعة والجمعية، واختُتم الحفل بتكريم الجهات والمشاركين والمتحدثين واللجان التنظيمية، ثم افتُتح المعرض المصاحب للمؤتمر.// انتهى //16:12ت م0138