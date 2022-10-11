الرياض 15 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 11 أكتوبر 2022 م واسوقّع المركز الوطني للأرصاد مع هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية، في مقر الهيئة بالرياض اليوم، مذكرة تفاهم بهدف التعاون في عددٍ من نطاقات العمل ذات الأثر المشترك، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي للمركز الدكتور أيمن بن سالم غلام، والرئيس التنفيذي للهيئة عبدالله بن أحمد العامر.وتشتمل مذكرة التفاهم على عددٍ من البنود، منها التعاون في تقديم خدمات الطقس والتنبؤ بالظواهر الجوية والإنذارات للمناطق المحددة، والبيانات والدراسات المناخية للمشاريع والمبادرات التابعة لهيئة تطوير المحمية، إضافة إلى الربط والتكامل مع أنظمة النماذج العددية بالمركز الوطني للأرصاد، والربط بشبكة محطات الرصد الأوتوماتيكية، وإتاحة الموارد لتبادل المنافع بين الطرفين.كما شملت المذكرة كذلك مشاركة الخبرات وتسهيل تبادل المعلومات والبيانات، مثل البيانات المناخية وتقارير حالة الطقس والدراسات المناخية ذات المنفعة بين الطرفين.// انتهى //17:10ت م0149