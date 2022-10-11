جيزان 15 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 11 أكتوبر 2022 م واسعقد مجلس إدارة مشاة وهايكنج جازان اليوم، اجتماعه الأول في دورته الأولى للعام الحالي، برئاسة عبدالله بن إبراهيم عكور، وذلك بعدما أصدر المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي شهادة تسجيلها بناءً على نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.وأوضح رئيس المجلس عبدالله عكور، أن جدول الاجتماع الذي عقد بقاعة الاجتماعات بجمعية البر الخيرية بمركز الحكامية، تضمن البحث عن مقر للجمعية وما يستجد من أعمال تتعلق ببرامج ونشاطات فريق مشاة جازان ونشر ثقافة المشي وتنظيم مسارات الهايكنج في جميع محافظات المنطقة .// انتهى //17:11ت م0150