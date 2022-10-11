القاهرة 15 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 11 أكتوبر 2022 م واسأدان البرلمان العربي بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف ثكنات للجيش الجيبوتي شمال البلاد، وأسفر عن مقتل وإصابة عددٍ من الجنود.وأكد البرلمان العربي في بيانٍ اليوم، تضامنه الكامل مع جمهورية جيبوتي لمكافحة الإرهاب الذي يستهدف أمن الدولة وزعزعة استقرارها، داعيًا المجتمع الدولي للإسهام بشكلٍ جديّ وحثيث لوضع حد لتلك العمليات الإرهابية ومن يقف وراءها ويدعمها ويمولها.وأوضح البرلمان العربي أن المنطقة العربية من أكثر المناطق في العالم التي تعاني من ويلات الإرهاب والفكر المتطرف، مشددًا على أهمية التكاتف وتعزيز التعاون بين دول المنطقة بهدف التصدي لهذه الآفة الخطيرة التي تؤثر على أمن واستقرار دولها.// انتهى //17:14ت م0151