القاهرة 15 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 11 أكتوبر 2022 م واسأدانت جامعة الدول العربية بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف ثكنات للجيش الجيبوتي في منطقة جارابتيسان شمال البلاد، وأسفر عن مقتل وإصابة عددٍ من الجنود.وأكد المتحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية جمال رشدي في بيانٍ اليوم تضامن الجامعة العربية الكامل مع جمهورية جيبوتي حكومةً وشعبًا في مواجهة مهددات أمن واستقرار البلاد، مُعربًا عن خالص التعازي لأسر الضحايا ومتمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.// انتهى //17:15ت م0153