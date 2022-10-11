الرياض 15 ربيع الأول1444 هـ الموافق 11 أكتوبر 2022 م واسوقعت المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان اليوم، اتفاقيات مشتركة بين القطاع الخاص في البلدين الشقيقين، وذلك تفعيلًا للشراكة وفتح الأسواق التقنية بين المملكة وسلطنة عمان الشقيقة.وشملت الاتفاقيات، مجالات التعاون في الحوسبة السحابية، وخدمات الحكومة الرقمية، والتجارة الإلكترونية وتطبيقات التوصيل، وجرى توقيعها بحضور معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه، وصاحب السمو كامل آل سعيد رئيس مجلس إدارة المجموعة العمانية للاتصالات وتقنية المعلومات «مجموعة إذكاء».وجاءت الاتفاقية الأولى بين «إذكاء» العُمانية وشركة «ثقة» السعودية، بهدف تعزيز التعاون بين المملكة والسلطنة ممثلين في الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمارات العمانية، في مجال تطبيق منظومة مطابقة المنتجات، والتقييس والمعايرة القانونية.وتهدف الاتفاقية الثانية والموقعة بين شركتي «ثقة» و«رحال» إلى تطوير وتنفيذ أعمال مشتركة فيما بينهم في مجال الخدمات الإلكترونية وتقنية المعلومات وذلك لاستثمار القيم المضافة لدى كل طرف بما يحقق مصلحتهما والمصالح العامة للجهات المستهدفة.ووفقًا للمذكرة الثالثة، ستتعاون كل من شركتي «أسس» العُمانية وشركة «حلول السحابة» السعودية، في مجالي الحلول التقنية السحابية وأنظمة التحول الرقمي لدى أسس وأنظمة الإدارة الصحية لدى شركة الحلول السحابية.وتسعى المذكرة الموقعة بين كل من شركة «تم دن» وشركة «جاهز» لدراسة وتقييم سبل التعاون في مجالات خدمات التوصيل.// انتهى //17:15ت م0154