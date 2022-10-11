جدة 15 ربيع الأول1444 هـ الموافق 11 أكتوبر 2022 م واسيشارك صندوق التنمية العقارية راعيًا حكوميًا في معرض جدة العقاري "ريستاتكس" المقام برعاية معالي الإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل بمدينة جدة خلال المدة 10 - 13 أكتوبر الجاري، حيث يستعرض من خلال جناحه التفاعلي برنامج تطوير يهدف إلى دعم وتمكين شركات ومؤسسات التطوير العقاري من الحصول على التمويل اللازم لإنشاء مشاريع سكنية بجودة عالية وأسعار تنافسية، وسيقدم الفريق المشارك من برنامج "تطوير" شرحًا مفصلًا لكيفية استفادة المطور العقاري من البرنامج واشتراطاته.وتهدف مشاركة الصندوق إلى تعزيز برامج الدعم السكني من خلال تنويع الخيارات التمويلية والسكنية، والارتقاء بجودة الخدمات الإلكترونية المقدمة لمستفيدي سكني، وتيسير وتسهيل رحلة المستفيد لتملك السكن الملائم تحقيقاً لمستهدفات برنامج الإسكان (أحد برامج رؤية المملكة 2030) لرفع نسبة تملك الأسر السعودية للمساكن 70% نهاية 2030م.ويعرّف جناح الصندوق زوار المعرض على أبرز البرامج والخدمات التي يقدمها، إضافة إلى توعية وتثقيف المستفيدين برحلة تملك المسكن والرد على التساؤلات والاستفسارات، علاوةً على خدمة المستشار العقاري التي تمنح المستفيد أفضل 5 توصيات تمويلية لتملك المسكن وكيفية الاستفادة منها، كما يعرف الجناح بحوكمة المنتجات التمويلية ودور التقييم العقاري في تملك وحدة سكنية بجودة عالية وسعر عادل، إلى جانب عرض نماذج واقعية للتقييم العقاري ودور المقيم العقاري في رحلة تملك المسكن.// انتهى //17:23ت م0155