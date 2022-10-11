إسلام آباد 15 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 11 أكتوبر 2022 م واساتفقت باكستان وكوريا الجنوبية على تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات الدفاعية والعسكرية.جاء ذلك خلال مباحثات جرت اليوم في سول بين مسؤولين عسكريين رفيعي المستوى من البلدين.وركزت المباحثات على مناقشة التعاون الثنائي في مجال صناعة الأسلحة والمجالات الأخرى، بما في ذلك التعاون في عمليات حفظ السلام وتبادلات التدريب العسكري.// انتهى //17:24ت م0156