مالابو 15 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 11 أكتوبر 2022 م واسوقعت موريتانيا وغينيا الاستوائية عددًا من اتفاقيات التعاون تتعلق بالجانب الاقتصادي والتجاري والثقافي والعلمي.وقع الاتفاقيات في العاصمة الغينية مالابو وزير الخارجية الغيني سيموان أويونو أسونو إنغي ونظيره الموريتاني محمد سالم ولد مرزوك، وذلك بحضور رئيس غينيا الاستوائية وتيودورو أوبيانغ أنغيما مباسوغو ونظيره الموريتاني محمد ولد الغزواني الذي يؤدي زيارة رسمية لغينيا الاستوائية حاليًا.واتفق البلدان أيضًا على الإعفاء المتبادل من التأشيرة للدخول والخروج والإقامة بالنسبة لحاملي الجوازات الدبلوماسية وجوازات العمل، بالإضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم حول المشاورات الدبلوماسية تُنسَّق من خلالها المواقف في مختلف المنابر الإقليمية والقارية والدولية وفي القضايا ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //17:27ت م0157