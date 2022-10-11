الرياض 15 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 11 أكتوبر 2022 م واسانطلقت اليوم تصفيات سابك لأولمبياد الروبوت العالمي بواحة الملك سلمان بالرياض برعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية وتنظيم من الاتحاد السعودي للرياضات اللا سلكية والتحكم عن بعد والروبوت, بمشاركة 100 فريق تأهلت من خلال التصفيات التي أقيمت في 18 مدينة سعودية بعدد 200 طالب وطالبة من مختلف مدارس المملكة.وكانت التصفيات الأولية قد شهدت مشاركة 438 فريقاً (1176 طالباً وطالبة) في الفئات الحضورية، و1789 فريقاً (11342 طالباً وطالبة) في الفئة الافتراضية, بإشراف 427 مدرباً ومدربة في الفئات الحضورية، و3504 مدربين ومدربات في الفئة الافتراضية، بوجود 416 حكماً.يذكر أن الفرق الفائزة في النهائيات ستتأهل للمشاركة في نهائيات أولمبياد الروبوت على مستوى العالم، حيث ستقام في شهر نوفمبر المقبل في مدينة دورتموند الألمانية.// انتهى //17:31ت م0158