الرياض 15 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 11 أكتوبر 2022 م واسالتقت معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري بمقر الهيئة في الرياض اليوم، معالي نائبة وزيرة الخارجية في جمهورية تشيلي سيميا فوينتيس توريهو والوفد المرافق لها , في إطار الزيارة التي تقوم بها حالياً إلى المملكة.واستعرضت رئيس الهيئة خلال اللقاء جهود المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد -حفظهما الله- في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، مبرزةً الإصلاحات المتوالية والرائدة التي تبنتها المملكة في هذا المجال انطلاقاً من رؤية المملكة التي وضعت الإنسان وتنميته محوراً رئيساً.كما عقد الجانبان اجتماعاً موسعاً بحضور عددٍ من أعضاء مجلس الهيئة اطلع خلاله الوفد على آلية عمل الهيئة وأبرز اختصاصاتها، إضافة إلى بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وأوجه التعاون الثنائي في مجال حقوق الإنسان وسبل تعزيزها وتنميتها.// انتهى //17:31ت م0159