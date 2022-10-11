القاهرة 15 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 11 أكتوبر 2022 م واسالتقى مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير عبدالرحمن بن سعيد الجمعة، بمقر المندوبية اليوم، بالأمين العام المساعد بالجامعة العربية الدكتور خالد بن محمد منزلاوي.وهَنّأ السفير الجمعة خلال اللقاء الدكتور منزلاوي بمناسبة تعيينه أمينًا عامًا مساعدًا بالجامعة العربية.كما جرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، واستعراض عدد من الموضوعات في إطار الجامعة.// انتهى //17:42ت م0161