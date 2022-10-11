الرياض 15 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 11 أكتوبر 2022 م واسعقدت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتنسيق مع المملكة (دولة الرئاسة الحالية) اجتماع لجنة الآثار والمتاحف العامة التحضيري للاجتماع العشرين لوكلاء المسؤولين عن الآثار والمتاحف بمقر الأمانة العامة في الرياض اليوم، برئاسة مدير إدارة التسجيل والحماية في هيئة التراث الدكتور نايف القنور، ومشاركة جميع أعضاء اللجنة من دول مجلس التعاون.وتناول الاجتماع العديد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وفي مقدمتها البيان الختامي للمجلس الأعلى، والخطة السنوية للفعاليات والأنشطة المشتركة في مجال الآثار والمتاحف، والمعرض الدوري المشترك للآثار، وتنسيق المواقف في المحافل الدولية، كما تُطُرِّق إلى التعاون الدولي المشترك، وتعزيز دور المتاحف.// انتهى //17:46ت م0162