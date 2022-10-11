الرياض 15 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 11 أكتوبر 2022 م واساستقبل معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، معالي نائب الأمين العام للشؤون السياسية بجهاز العمل الخارجي في الاتحاد الأوروبي إنريكي مورا، والوفد المرافق له.وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة والاتحاد الأوروبي، وبحث أبرز المستجدات السياسية، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.حضر الاستقبال، رئيس بعثة المملكة لدى الاتحاد الأوروبي السفير سعد بن محمد العريفي.// انتهى //17:53ت م0163