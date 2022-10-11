الرياض 15 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 11 أكتوبر 2022 م واسنظمت أكاديمية التنظيمات الرقمية التابعة لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، برنامجًا تدريبيًّا تحت عنوان "برنامج التنظيم المكثف"، بالتعاون مع معهد السياسات التنظيمية (RPI) بهدف تطوير الكوادر الوطنية والاستفادة من أفضل الممارسات والخبرات في مجال التنظيمات؛ لمواكبة التطورات والتوجهات المستقبلية وتحسين فعالية البيئة التنظيمية في المملكة.واستهدف البرنامج الذي استمر 6 أيام من التدريب الميداني في جامعة أكسفورد ومحكمة لندن القانونية والتنظيمية نخبة من الكفاءات السعودية في مجال التنظيمات في تخصصات القانون والاقتصاد والسياسة والهندسة والأعمال من خلال القطاعات الخاضعة للتنظيم والذين يمثلون 7 جهات من القطاع الحكومي والخاص، بمشاركة عدد من المنظمين البارزين في المملكة المتحدة وهي (منظم الطاقة، منظم نظام المدفوعات، هيئة تنظيم خدمات المياه، منظم الاتصالات، هيئة المنافسة والأسواق، وكالة الأمن الصحي، لجنة المنافسة في هونغ كونغ، معهد السياسة التنظيمية في نيوزلندا، ومحكمة سيرل).وركز البرنامج على إدارة المخاطر في مجال التنظيمات العالمية وتسليط الضوء على الموضوعات الرئيسة ذات الاهتمام التنظيمي على المستوى الدولي مع التركيز على الرقمنة، بالإضافة إلى تنمية سمات التنظيم الفعال وتنمية مهارات حل النزاعات التنظيمية من خلال التطبيق العملي التي تتيح للمشاركين تطبيق معارفهم على المواقف الافتراضية في أدوار حقيقية وصعبة ترتبط بتعاملاتهم اليومية.يذكر أن هذا البرنامج التدريبي يأتي ضمن حزمة من البرامج التي تقدمها أكاديمية التنظيمات الرقمية بالتعاون مع معهد السياسات التنظيمية بهدف تحقيق مستهدفاتها الإستراتيجية في القطاع من خلال الارتقاء بخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات إلى آفاق جديدة وتحسين البيئة التنظيمية في المملكة.// انتهى //18:52ت م0173