إسلام آباد 15 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 11 أكتوبر 2022 م واسواصل فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع المساعدات الإغاثية المتنوعة للمتضررين من الفيضانات في جمهورية باكستان الإسلامية.وجرى أمس توزيع 715سلة غذائية و 116 خيمة إيوائية و1.820 ناموسية في منطقتي شهداد كوت و دادو بإقليم السند، استفاد منها 5.005 أفراد.وتأتي هذه الجهود ضمن أعمال الجسر البري الإغاثي السعودي الذي وجّه به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- لدعم الشعب الباكستاني الشقيق عقب موجة السيول والأمطار الغزيرة التي اجتاحت عددًا من المدن والأقاليم.// انتهى //18:53ت م0174