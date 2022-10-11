عام / مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل توزيع المساعدات الإغاثية المتنوعة للمتضررين من الفيضانات في عدة مناطق بباكستان
الثلاثاء 1444/3/15 هـ الموافق 2022/10/11 م واس
إسلام آباد 15 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 11 أكتوبر 2022 م واس
واصل فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع المساعدات الإغاثية المتنوعة للمتضررين من الفيضانات في جمهورية باكستان الإسلامية.
وجرى أمس توزيع 715سلة غذائية و 116 خيمة إيوائية و1.820 ناموسية في منطقتي شهداد كوت و دادو بإقليم السند، استفاد منها 5.005 أفراد.
وتأتي هذه الجهود ضمن أعمال الجسر البري الإغاثي السعودي الذي وجّه به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- لدعم الشعب الباكستاني الشقيق عقب موجة السيول والأمطار الغزيرة التي اجتاحت عددًا من المدن والأقاليم.
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18:53ت م
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