عمّان 15 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 11 أكتوبر 2022 م واسدشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس البرنامج التطوعي الثالث عشر في مخيم الزعتري للاجئين السوريين في الأردن بمشاركة 21 متطوعًا من مختلف التخصصات الطبية والنفسية والاجتماعية والتربوية.وجرى خلال الحملة تقديم دورات في النجارة وتصميم الأثاث وصناعة الفخار وصيانة الهواتف، ودورات متعددة في المجال المهني والتدريب ،و فنون الدفاع عن النفس و رماية السهم، و أساسيات لغة الإشارة والخط العربي، بالإضافة للدورات الطبية المساندة.وتأتي هذه الحملة ضمن البرامج التطوعية التي ينظمها مركز الملك سلمان للإغاثة إيمانًا منه بأهمية العمل التطوعي الذي يعد أحد الممارسات الإنسانية المرتبطة بكل معاني الخير والعطاء.// انتهى //18:59ت م0175