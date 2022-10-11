الدمام 15 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 11 أكتوبر 2022 م واسناقش معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير اليوم, خطة معالجة التشوه البصري ومؤشرات القياس لأداء البلديات، حيث تهدف بدورها إلى ضمان معالجة التشوه البصري في المنطقة، وذلك بمقر الأمانة.واطلع معاليه على الخطة الوطنية التي تعنى بالمسار التنفيذي للمعالجات الفورية، حيث حققت الأمانة ضمن نتائج الرصد والمعالجة معالجة (2797) مترًا طوليًا ضمن تسوير المباني تحت الإنشاء، ورفع (47620) مترًا مكعبًا من مخلفات البناء، ومعالجة (690) من الحواجز الخرسانية، وتغليف (12) مبنى على الشوارع التجارية.كما استعرض الاجتماع إنجازات معالجة التشوه البصري، لكلٍ من بلدية محافظة القطيف، وبلدية محافظة رأس تنورة، وبلدية محافظة النعيرية ، وخطة تشجير حاضرة الدمام للربع الرابع، حيث تهدف إلى زيادة الرقعة الخضراء، وجودتها في حاضرة الدمام من خلال زراعة الأشجار والشجيرات ، وإنجازات الأمانة في النظافة للأشهر الثلاثة الماضية .واختتم معاليه الاجتماع بتوصياته على التشديد على تكثيف الجهود لاستكمال معالجة التشوهات البصرية، مع استمرار وتسريع آلية الأعمال الجاري تنفيذها ومتابعتها وتطبيق معايير الجودة في المعالجة، ومتابعة كل ما يصدر من غرفة العمليات لكل إدارة وبلدية والرفع بتقارير يومية عن نسب الإنجاز، وضرورة متابعة ومعالجة البلاغات، مع الالتزام بتطبيق جميع معايير الجودة في التنفيذ .// انتهى //19:07ت م0176