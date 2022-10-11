الرياض 15 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 11 أكتوبر 2022 م واسنظم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمنسوبيه اليوم ورشة عمل بعنوان "تعزيز مفهوم الرقابة الذاتية"، وذلك بمقر المركز في الرياض.وجرى خلال الورشة التعريف بمفهوم الرقابة الذاتية وأهميتها وأنواعها، وأفضل الممارسات لتنميتها، إضافة إلى شرح نظرية ومقياس سنايدر للرقابة الذاتية.ويأتي ذلك ضمن جهود المركز لتنمية مهارات منسوبيه وتعزيز قدراتهم والإسهام في تطوير العمل الإنساني.// انتهى //19:07ت م0177