الرياض 15 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 11 أكتوبر 2022 م واسشارك وفد من الصندوق السعودي للتنمية برئاسة مدير عمليات شرق وجنوب أفريقيا عزام البراك اليوم، في حفل افتتاح مشروع مستشفى بالومبي الإقليمي في جمهورية مالاوي، برعاية الرئيس لازاروس تشاكويرا رئيس جمهورية ملاوي, حيث أسهم الصندوق في تمويله بقرض قيمته 12 مليون دولار، كما شارك في الحفل وزيرة الصحة في ملاوي خومبيز كانودو تشيبوندا، وعدد من كبار المسؤولين.ويهدف المشروع الذي افتُتِح بالتعاون مع وزارة الصحة بجمهورية مالاوي إلى توفير 250 سريرًا طبيًا وتقديم الرعاية الصحية لسكان القرى والأرياف في إقليم بالومبي الواقع في جنوب البلاد، والبالغ عددهم أكثر من 330,000 نسمة، كما سيسهم المشروع في الحد من الأمراض، وخفض معدلات الوفيات بين الأطفال، والإسهام في تنمية القطاع الصحي في مالاوي.وبهذه المناسبة، عبرت وزيرة الصحة في مالاوي عن خالص شكرها وامتنانها لجهود حكومة المملكة، ممثلةً بالصندوق السعودي للتنمية، في دعم القطاع الصحي في البلاد، مؤكدةً أن هذا المستشفى الذي تبلغ تكلفته الإجمالية حوالي 26 مليون دولار سيسهم بشكل كبير في تعزيز قطاع الرعاية الصحية في مالاوي، من خلال الخدمات صحية ذات الجودة العالية التي سيوفرها لسكان المنطقة الجنوبية في البلاد.بدوره، نوه البراك بأن الصندوق يدرك أهمية تحسين الأنظمة الصحية في الدول وانعكاسها على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومن هذا المنطلق جاء الإسهام في تمويل هذا المستشفى المهم بالتعاون مع وزارة الصحة في جمهورية مالاوي، الذي يهدف إلى دعم وتطوير القطاع الصحي في مالاوي, وهذا يعكس إيماننا بأهمية تطوير قطاع الرعاية الصحية الذي يمثل حجر الزواية في تنمية البلدان النامية، وتوفير الاحتياجات الأساسية للمجتمعات".يذكر أن الصندوق السعودي للتنمية بدأ نشاطه في جمهورية مالاوي في عام 2009، قدم خلالها 3 قروض تنموية للإسهام في 3 مشاريع في قطاعات النقل، والتعليم، والصحة، بمبلغ إجمالي قدر بنحو 36 مليون دولار.// انتهى //19:32ت م0180