​جدة 15 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 11 أكتوبر 2022 م واساختتمت اليوم أعمال المؤتمر الأول للغدد الصماء والسكري الذي أُقيم بمستشفى الملك عبدالعزيز بجدة على مدى يومين بحضور 24 متحدثًا من المتخصصين في مجال علاج السكري والغدد الصماء.وناقش المؤتمر أهم المستجدات العلمية لعلاج مرض السكري والغدة الدرقية وأهمية التشخيص المبكر لهذه الأمراض، فيما تُحُدِّث عن الارتباط الوثيق بين السمنة والسكري، وعلاقة السكري بأمراض القلب والشرايين والكلى والكوليسترول، بالإضافة إلى التطرق لكيفية التعامل مع مرضى السكري من النوع الأول والثاني واستخدام مضخة الأنسولين، وعلاج سكري الحمل ومضاعفات السكري مثل اعتلال الأعصاب وشبكية العين.وأوضح المشرف العام على مستشفى الملك عبدالعزيز سعيد حمد الغامدي أن أهمية هذه المؤتمرات تأتي لمواكبة ما يشهده العالم من تطور علمي ومعرفة آخر المستجدات والأبحاث في مجال الرعاية الصحية الخاصة بمرضى السكري وطرق تقديم الخدمات الصحية، وما يعود بالنفع على الكوادر الطبية من خلال المساعدة في تجسيد مرتكزات "رؤية المملكة 2030"، التي تشدد على توفير الطب الوقائي للمواطنين ومحاربة الأمراض المزمنة التي تشكل تحديًا وخطرًا على المجتمعات.من جانبها، أكدت رئيس المؤتمر مدير مركز السكر بمستشفى الملك عبدالعزيز الدكتورة منيرة الحمدي أن المؤتمر شهد تنوعًا في الجلسات العلمية، شملت استعراض أوراق بحثية، وورشة عمل، إلى جانب اعتماد هيئة التخصصات الصحية هذا المؤتمر بـ13 ساعة تعليم طبي.// انتهى //19:32ت م0181