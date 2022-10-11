جدة 15 ربيع الأول1444 هـ الموافق 11 أكتوبر 2022 م واسسجّلت منصة وخدمة المستشار العقاري التي أطلقها صندوق التنمية العقاري في شهر سبتمبر من العام 2018م، ما يزيد على 9 ملايين زيارة إلكترونية، وبلغ عدد المستفيدين من خدماتها 1.5 مليون مستخدم، وأصدرت المنصة نحو 1.2 مليون توصية تمويلية لمستفيدي "سكني" من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والصندوق، حتى نهاية سبتمبر 2022م.وأجاب موظفو الصندوق عن استفسارات زوار جناحه التفاعلي المشارك في معرض "ريستاتكس جدة العقاري"، متناولين خدمة المستشار العقاري ضمن مراحل تملك السكن وذلك في ظل التسهيلات الكبيرة الممنوحة للمستفيدين خلال رحلتهم لاختيار المنتج التمويلي والسكني الذي يناسب مع قدراتهم واحتياجاتهم الفعلية.ويُقدِم خدمة المستشار العقاري فريق احترافي متخصص بهدف توفير أفضل الخدمات والحلول والخيارات لمستفيدي "سكني" من المواطنين الأفراد نساءً كانوا أم رجالاً، لتمكينهم من الوصول إلى الحل التمويلي والسكني المناسب من بين الحلول والتوصيات المقترحة.واستعرض الموظفون لزوار الجناح رحلة تملك المستفيد التي تبدأ بتسجيل بياناته كاملة على منصة المستشار العقاري لمساعدته على اختيار المنتج الذي يناسب سجله الائتماني بكل سهولة ويسر، من خلال الربط الإلكتروني مع الجهات ذات العلاقة من منظومة الإسكان والجهات التمويلية والمطورين العقاريين، وتشمل قائمة الخيارات التي يتيحها برنامج الدعم السكني أمام المستفيدين، نحو 9 خيارات ضمن حلول وخيارات أكثر.ويمر خيار المستفيد بمرحلة التحليل الائتماني بدقة وجودة عالية لإتمام عملية الربط الإلكتروني بالشراكة مع الجهات التمويلية، وصولاً إلى مرحلة إصدار 5 توصيات لصالح المستفيد تكون متوافقة مع حالته الائتمانية وذلك خلال 4 دقائق.وبناءً على التوصيات الخمس التي يقدمها المستشار العقاري للمستفيد تصبح عملية اتخاذ القرار سهلة وميسورة وآمنة، بعد أن أصبح المستفيد على معرفة تامة بما يريده ليتوج رحلته بامتلاك المنزل المناسب، ويحقق أفضل استثمار لأمواله على المدى الطويل.ويمكن للمستفيدين الحصول على خدمة المستشار العقاري من خلال البوابة الإلكترونية لصندوق التنمية العقاري، أو عن طريق تحميل التطبيق على الأجهزة الذكية، كما يمكنه الاستفادة من الخدمة من خلال تطبيق "سكني".// انتهى//19:33ت م0182