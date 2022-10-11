الرياض 15 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 11 أكتوبر 2022 م واسحقق الرباع السعودي نواف المزيدي الميدالية البرونزية في منافسات النتر وبرونزية المجموع لوزن 73 كجم في بطولة آسيا للكبار لرفع الأثقال في البحرين، بعد انتزاعه برونزية النتر برفعه 170 كجم، وبرونزية المجموع برصيد 309 نقاط، فيما حقق المركز الأول لاعب المنتخب الأوزبكي برصيد 322 نقطة والمركز الثاني لاعب المنتخب الصيني برصيد 321 نقطة.// انتهى //19:34ت م0183