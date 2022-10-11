الرياض 15 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 11 أكتوبر 2022 م واسأنهت وزارة التعليم 15,615 إجراءً خدمياً لرعاية الطلاب والطالبات أبناء شهداء الواجب والمعلمين المتوفين أثناء عملهم في 47 إدارة تعليم، عبر 5 مجالات خدمية على مدى عام 2021، وذلك من خلال مكاتب "وفاء" الفرعية في مناطق ومحافظات المملكة؛ تعزيزاً لدورها في خدمة ذوي شهداء الوطن، وعرفاناً ووفاءً لذوي المعلمين والمعلمات الذين وافتهم المنية وهم يؤدون رسالة التعليم.وتضمّنت الإجراءات المقدمة للطلاب والطالبات 2406 إجراءات لتقديم خدمات مرتبطة بالبرامج والمراكز التعليمية والتدريبية، والتعامل مع 2444 في خدمات القطاع الصحي والمراكز الصحية الخاصة، وكذلك تقديم 3156 في خدمة للترفيه والتسوّق، كما شملت خدمات رعاية الطلبة في المجالات التعليمية والنفسية والصحية والاجتماعية 5375 إجراءً لتقديم التوجيه والرعاية النفسية والمشاركات المجتمعية، إضافةً إلى 2234 خدمة لتوفير المستلزمات المدرسية ومتطلبات الإعاشة والأجهزة اللازمة لهم.وتستهدف وزارة التعليم من خلال مكتب "وفاء" أبناء شهداء الواجب في القطاعات العسكرية، وأبناء المتوفين من المعلمين والمعلمات الذين وافتهم المنية أثناء أداء الخدمة في الميدان التعليمي؛ لتحقيق أسمى درجات الرعاية التربوية والتعليمية لأبناء الشهداء، وكذلك تقديم الرعاية التعليمية والنفسية والصحية والاجتماعية لأبناء وبنات الشهداء والمعلمين المتوفين على رأس العمل، إضافةً إلى تنسيق الجهود وعقد الاتفاقيات والشراكات مع القطاعات ذات العلاقة لتلبية الاحتياجات التربوية والاجتماعية والنفسية والصحية لأبناء الشهداء، ودعم وتمكين أبناء الشهداء من اكتساب المهارات اللازمة لإعدادهم لسوق العمل.// انتهى //19:40ت م0184