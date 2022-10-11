الخرطوم 15 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 11 أكتوبر 2022 م واساستقبل رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، بمكتبه بالقصر الرئاسي اليوم، وزير الداخلية اليمني اللواء الركن إبراهيم حيدان الذي يزور الخرطوم حاليًا.ونقل الوزير اليمني لرئيس مجلس السيادة رسالة شكر وعرفان من رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد محمد العليمي؛ وفاءً وتقديراً لما قام به السودان من إسهامات في مساندة عملية الاستقرار في اليمن.وبحث اللقاء تعزيز وتقوية التنسيق والتعاون الأمني بين الخرطوم وصنعاء، ولا سيما في قضايا مكافحة الإرهاب والاتجار بالبشر وانتشار المخدرات والقرصنة، إلى جانب دفع التعاون في مجالات التدريب ومعالجة قضايا الجاليات.// انتهى //19:41ت م0185