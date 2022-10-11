الاحساء 15 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 11 أكتوبر 2022 م واستفقّد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، اليوم مركز عريعرة التابع للمحافظة، وذلك ضمن زياراته لمراكز المحافظة، وكان في استقباله رئيس المركز مانع بن محمد بن جمعة وعدد من الأهالي.وأكد سموّه خلال لقائه بأهالي عريعرة أن مثل هذه الزيارات التفقدية تأتي وفق توجيهات القيادة الرشيدة –حفظها الله- لتلمّس احتياجات أهالي المراكز بالمحافظة عن قرب، ونقل سموّه تحيات سمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه .وقدم رئيس المركز مانع بن محمد بن جمعة وأهالي عريعرة شكرهم وتقديرهم لسمو محافظ الأحساء على زيارته واهتمامه بمراكز المحافظة.// انتهى //20:06ت م0188