جيزان 15 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 11 أكتوبر 2022 م واسافتتحت جائزة جازان للتفوق والإبداع باب المنافسة والترشيح في دورتها الخامسة عشرة للعام الحالي 1444 هـ، التي توسعت بفرعي مجال الإبداع الأدبي والفني ومجال حماية البيئة دولياً، مما يتيح ‏التقديم لجميع دول مجلس التعاون.وأوضح الأمين العام للجائزة الدكتور إبراهيم بن محمد أبو هادي النعمي، أن الجائزة تحرص دائماً وبتوجيهات من الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، رئيس مجلس أمناء الجائزة، والأمير محمد بن عبد العزيز نائب أمير منطقة جازان نائب رئيس مجلس الأمناء، على تطوير الجائزة ودعمها بما يخدم جميع المجالات ويزيد من المنافسة بين المتقدمين.وأشار الدكتور النعمي إلى أن الجائزة تحولت في الدورات السابقة من جائزة محلية لتؤدي دوراً إقليمياً ودولياً, مبيناً أن الجائزة شهدت تعديلات نوعية في الفروع كافة بما يضمن تحقيق أعلى قدر من التنافس والتأثير، داعياً الراغبين والمهتمين بالمشاركة بالاطلاع على شروط ومعايير الترشح، والتعرف على المزيد من المعلومات عبر موقع الجائزة الإلكتروني.// انتهى //20:07ت م0189