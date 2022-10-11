حائل 15 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 11 أكتوبر 2022 م واسرأس صاحبُ السموِّ الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل رئيس مجلس هيئة تطوير منطقة حائل - اليوم - بقصر أجا، الاجتماعَ الثاني لمجلس هيئة تطوير منطقة حائل للعام ١٤٤٤هـ ، بحضور معالي المستشار بالديوان الملكي عضو مجالس أمناء الهيئات العليا لتطوير المناطق رئيس اللجان التنفيذية للهيئات المهندس إبراهيم بن محمد السلطان وأعضاء المجلس.وفي بداية الاجتماع رفعُ سموُّ أمير منطقة حائل خالص الشكر والامتنان لخادمِ الحرمين الشريفين الملكِ سلمانَ بن عبدالعزيز آل سعود ، ولصاحبِ السموُّ الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وليِّ العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - على الاهتمام والرعاية التي تحظى بها مسيرة التنمية والتطوير في جميع مناطق المملكة ومنها منطقة حائل ، منوهاً بما تحقق للمملكة من مكانة عالية ومراكز متقدمة في جميع المجالات التنموية.وأشادَ سموُّه بما حظيت به منطقة حائل من اهتمام ورعاية كريمة تجسدت في العديد من المشاهد التنموية والتطويرية التي يعايشها أبناء المنطقة، مؤكداً على بذل أقصى الجهود التكاملية بين جميع الجهات الحكومية والخاصة والأهلية لتحقيق المزيد من مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠ وبرامجها الطموحة بالمنطقة.بعد ذلك استعرض سموُّ الأمير عبدالعزيز بن سعد وأعضاء المجلس الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع، ومنها الإجراءات المتخذة حيال قرارات اجتماعات مجلس الهيئة السابقة، والاطلاع على نتائج مشروع التحول والبناء المؤسسي للهيئة، وعلى تقرير المشاريع المتعثرة بالمنطقة.كما تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات وأعمال ومشاريع الهيئة وتشكيلات أعضاء اللجان الداخلية للهيئة، ومناقشة الميزانية المقترحة للهيئة للعام المالي 2023 ، والاطلاع على تقرير المراجع الخارجي للقوائم المالية للهيئة لعام 2021م.وأكدَ الرئيس التنفيذي للهيئة عمر بن عبد الله العبد الجبار توجيه سموِّ أمير منطقة حائل رئيس المجلس بمضاعفة العمل للانتهاء من جميع الملفات التي تمت مناقشتها بالاجتماع والحرص على تقديم كل ما يسهم في تحقيق التنمية للمنطقة في مختلف المجالات.وفي نهاية الاجتماع شدَّد سموُّه على ضرورة تنسيق الجهود مع الجهات كافة ذات العلاقة لاستكمال جميع الملفات، ووضع إطار زمني لإنهائها.// انتهى //20:39ت م0191