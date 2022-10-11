جيزان 15 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 11 أكتوبر 2022 م واسرعى صاحبُ السموِّ الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان - اليوم - انطلاقَ معرض الاستثمار والامتياز التجاري الدولي "فرنشايز جازان" في نسخته الأولى، وذلك بمركز الأمير سلطان الحضاري في مدينة جيزان.وأكدت الرئيس التنفيذي لشركة الامتيازات الوطنية ومعرض الامتياز التجاري الدولي عبير جليح ، أن جازان واعدة ومهيأة للاستثمار لتمتلكه من بنية تحتية اقتصادية عالية وفرص استثمارية متنوعة، مشيرة إلى النسخة الأولى من معرض " فرنشايز جازان " الذي يسعى لإتاحة الفرصة أمام الشركات العالمية والمحلية صاحبة العلامات التجارية العاملة في أنشطة تجارية متنوعة، بما يسهم في تحقيق فرص للمستثمرين المحليين لإقامة مشروعاتهم ،وتحقيق الاستمرار والنجاح والتوسع مستقبلًا.بدوره ، رحَّب ئيس مجلس إدارة غرفة جازان أحمد أبو هادي برعاية سموِّ أمير المنطقة لهذا الحدث الاقتصادي المهم الذي تشهده جازان ويجمع تحت قبته أكثر من 70 علامة تجارية، متوقعاً أن يشهد المعرض عقد ما يقارب الـ200 صفقة بقيمة اسثمارية تبلغ حوالي 500 مليون ريال ،التي بدورها ستوفر ما يقدر بـ5000 وظيفة مباشرة وغير مباشرة.ثم شاهد سموُّ أمير منطقة جازان والحضور فيلماً تعريفياً بالمعرض وأجنحته ، بعدها قص سموُّه الشريط إيذاناً بانطلاق فعاليات المعرض ، وجال داخل أروقته مستمعاً إلى شرح من المشاركين عن مشاركتهم ومجالات أعمالهم .وشهدَ سموُّه في ختام جولة المعرض توقيعَ عدد من اتفاقيات ومذكرات التفاهم؛ بهدف رفع حجم الاستثمار في الامتياز التجاري في منطقة جازان.// انتهى //20:57ت م0195