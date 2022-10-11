الرباط 15 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 11 أكتوبر 2022 م واسأَغْلَقَتِ البورصة المغربية اليوم على ارتفاع في التعاملات، مسجلاً مؤشرها الرئيس (مازي) صعوداً بنسبة 0.49 %، عند 11.782,08 نقطة.فقد ارتفع مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 0.6 % ليستقر عند 953,97 نقطة، وسجل المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي 0.47 % عند 889,54 نقطة.وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 31,56 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 612,85 مليار درهم مغربي.//انتهى//21:04ت م0196