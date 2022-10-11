دبي 15 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 11 أكتوبر 2022 م واسوقَّعت وزارة الداخلية وشركة "روشن العقارية" مذكرةَ تفاهم ترتكز على توفير متطلبات وزارة الداخلية الأمنية في المجمعات السكنية التي تنفذها الشركة لتطوير أحياء سكنية آمنة، وذلك بتوفير البنية التحتية للأنظمة والشبكات الأمنية وربطها بالشبكة الأمنية الخاصة بوزارة الداخلية، وذلك بحضورِ صاحبِ السموِّ الأمير الدكتور بندر بن عبدالله بن مشاري، مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية ومعالي وكيل الوزارة الدكتور هشام الفالح.وتضمَّنت المذكرة، التي مثل وزارة الداخلية فيها وكيل وزارة الداخلية للقدرات الأمنية المهندس عبدالله الربيعة، إطار عمل ووضع المبادئ الأساسية لتحقيق التعاون المستقبلي بين الطرفين لمشاريع الشركة في مناطق المملكة كافة، بما يحقِّق أهداف الأمن والسلامة للجهات المختصة الأمنية في نطاق مجتمعات روشن ويعزِّز مفهومَ جودة الحياة المستهدف الوطني لرؤية المملكة 2030، وتسهيل التواصل وتوحيد الجهود مع الوزارة؛ بهدف التكامل مع مبادراتها واستكشاف الفرص.// انتهى //22:08ت م0209