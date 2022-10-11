جدة 15 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 11 أكتوبر 2022 م واسدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة إقدام المستوطنين المتطرفين على تمزيق وحرق نسخ من المصحف الشريف قرب المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل، عادةً أن هذه الجريمة تشكل استفزازا لمشاعر المسلمين واعتداء على عقيدتهم، في انتهاك لقيم ومبادئ حقوق الإنسان، من شأنها أن تغذي الكراهية والتطرف والعنف في العالم.وأكدت المنظمة ضرورة تجريم ازدراء الأديان والمقدسات، ومحاربة مثل هذه الظواهر العنصرية وغيرها من أعمال التحريض على الكراهية على أساس الدين أو المعتقد، وضمان احترام المواثيق والقرارات الدولية ذات الصلة.//انتهى//22:17ت م0215