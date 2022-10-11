الرياض 15 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 11 أكتوبر 2022 م واسنيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض حضر صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف أمين المنطقة اليوم, حفل سفارة مملكة أسبانيا لدى المملكة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها، وذلك بمنزل السفير في حي السفارات في الرياض.وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر الحفل سفير مملكة أسبانيا لدى المملكة الدكتور خورخي إيبيا وعدد من منسوبي السفارة.حضر الحفل وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم المكلف عبدالمجيد السماري وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة.// انتهى //22:21ت م0216