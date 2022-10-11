واشنطن 15 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 11 أكتوبر 2022 م واسنجحت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" في تحويل مسار كويكب في اختبار تاريخي للقدرة البشرية على منع جرم سماوي من حدوث كوارث كبرى على الأرض.وقال رئيس الوكالة بيل نيلسون: إن مركبة "اختبار إعادة توجيه الكويكب المزدوج" وهي بحجم ثلاجة، اصطدمت عمداً بالكويكب ديموروفوس في السادس والعشرين من سبتمبر ودفعته نحو مدار أصغر وأسرع حول كويكب آخر أكبر حجماً يسمى ديديموس.وأضاف نيلسون أن اختبار إعادة توجيه الكويكب المزدوج "قلّص المدة المدارية من 11 ساعة و55 دقيقة إلى 11 ساعة و23 دقيقة ".//انتهى//22:26ت م0217